Москва, 3 июня 2021, 17:02 — REGNUM В предварительном голосовании «Единой России» участвовало огромное количество волонтеров, многие из них откликнулись на призыв президента активнее включаться в политическую жизнь. Это отметил управляющий директор Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус Алиев, подводя итоги партийной процедуры на площадке Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).
По его словам, важной составляющей прошедшего предварительного голосования стала внутренняя конкуренция.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая онлайн во всех субъектах РФ, а в 42 регионах еще и очно на избирательных участках. Явка избирателей составила почти 12 млн человек, в качестве кандидатов только на участие в выборах в Госдуму от партии заявились почти 6 тысяч человек. Почти половина от всех, подавших заявки — общественники и волонтеры.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 2 июня на встрече с руководством партии и победителями предварительного голосования, отметил серьезное обновление списка кандидатов в депутаты Государственной думы. Он подчеркнул, что «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая проводит столь широкую и открытую процедуру отбора кандидатов. Тем самым, по словам, Владимира Путина, партия подтверждает, что не боится внутренней конкуренции.