Москва, , 17:02 — REGNUM В предварительном голосовании «Единой России» участвовало огромное количество волонтеров, многие из них откликнулись на призыв президента активнее включаться в политическую жизнь. Это отметил управляющий директор Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус Алиев, подводя итоги партийной процедуры на площадке Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

«Участниками предварительного голосования были победители кадровых проектов «ПолитСтартап» и «Лидеры России. Политика». И надо обратить внимание, что эти формы кадрового рекрутинга в политический класс набирают эффективность. Это способ выявления неравнодушных и способных к коммуникации будущих политиков и депутатов», — сказал эксперт.

По его словам, важной составляющей прошедшего предварительного голосования стала внутренняя конкуренция.

«Этого партия и добивалась — чтобы присутствовала конкуренция. Мы знаем кейсы, когда два депутата Госдумы сталкивались в каких-то округах, искали способы достучаться до сердец избирателей. Все это было повседневной практикой на прошедшем предварительном голосовании, и его ценность ровно в этом. Внутрипартийная конкуренция выявляет лучших, наиболее эффективных и коммуникативных», — подчеркнул Фирдус Алиев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая онлайн во всех субъектах РФ, а в 42 регионах еще и очно на избирательных участках. Явка избирателей составила почти 12 млн человек, в качестве кандидатов только на участие в выборах в Госдуму от партии заявились почти 6 тысяч человек. Почти половина от всех, подавших заявки — общественники и волонтеры.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 2 июня на встрече с руководством партии и победителями предварительного голосования, отметил серьезное обновление списка кандидатов в депутаты Государственной думы. Он подчеркнул, что «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая проводит столь широкую и открытую процедуру отбора кандидатов. Тем самым, по словам, Владимира Путина, партия подтверждает, что не боится внутренней конкуренции.