Санкт-Петербург, , 17:11 — REGNUM Первый год пандемии с локаутом учреждения культуры России прошли с честью, сохраняя чувство собственного достоинства на всех этапах, отметила 3 июня министр культуры РФ Ольга Любимова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондет ИА REGNUM.

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По словам министра, несмотря на то, что пандемия принесла много несчастий, она дала импульс к выполнению задач, до которых длительное время не доходили руки. Например, создание реестра частных музеев и театров. Кроме того, удалось оказать поддержку всем пострадавшим от коронавируса учреждениям — театрам, концертным площадкам и циркам.

«Если прямо отвечать, мы прошли это [пандемию] с честью, с чувством собственного достоинства, сохраняя его на всех этапах», — сказала Ольга Любимова.