Москва, , 16:58 — REGNUM Ведение в России прогрессивной шкалы налогообложения имеет смысл при условии детального расчета значений «ступеней» шкалы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 июня заявила профессор кафедры экономики и финансов общественного сектора Института государственной службы и управления РАНХиГС Людмила Пронина. Так она прокомментировала итоги опроса, который показал, что подавляющее большинство жителей РФ высказываются в пользу прогрессивной шкалы налогообложения.

«Повышение налогов не влияет непосредственно на оказание помощи бедным, поскольку в соответствии с Налоговым кодексом РФ и практикой налогообложения налоги не должны устанавливаться для конкретных целей, а призваны обеспечивать совокупное покрытие расходных обязательств региональных и местных бюджетов, куда идут эти средства (85% и 15% соответственно), — сказала Пронина. — Из этих бюджетов средства в основном тратятся на адресную поддержку бедных путем сопоставления среднедушевого дохода семьи с региональным прожиточным минимумом. Прожиточный минимум на душу населения в 2021 году составил 11 653 рубля».

Как пояснила Пронина, введение прогрессивной шкалы налогообложения НДФЛ имеет смысл при условии детального расчета значений «ступеней» шкалы.

«Так, для помощи малообеспеченным лицам важно ввести начисление НДФЛ по нулевой ставке для заработной платы ниже минимальной (МРОТ в 2021 году достигнет 12 792 рублей). Впоследствии можно было бы использовать показатель средней зарплаты по стране, — сказала экономист. — Однако дальнейшее увеличение «прогрессивности» шкалы по НДФЛ важно, но оно может не дать ожидаемого экономического эффекта из-за незначительной доли действительно богатых людей, увода доходов в «тень» и при отсутствии реального финансового контроля».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Равиль Ахмадеев заявил, что прогрессивная шкала способна обеспечить справедливость налогообложения по НДФЛ в России.

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