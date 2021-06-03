Кострома, , 17:25 — REGNUM Прокурор Костромской области Юрий Рываев пытается обратить в доход государства имущество семьи бывшего начальника начальника УМВД России по городу Костроме Сергея Ландышева. Об этом сообщает корреспондентИА REGNUM со ссылкой на базу данных судебных решений.

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Поводом для судебного разбирательства послужили сведения, предоставленные супругой Ландышева в рамках декларационной кампании 2019 года. В этот период Анна Ландышева работала консультантом отдела финансов, проверок и контроля департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области.

В 2018 году она задекларировала 22,4 тысячи рублей годового дохода. В собственности у служащей имелся автомобиль Mitsubishi Outlander, доля в квартире площадью 46,3 кв. м, земельный участок на 990 кв. м. На двоих с супругом она имела квартиру площадью 61,7 кв. м. Ландышев за 2018 год получил 1 миллион 24 тысячи рублей дохода, в собственности на тот момент у него имелся земельный участок и нежилое помещение на 111 кв. м.

В 2019 году декларации семьи претерпели изменения. В частности, годовой доход Ландышева возрос на 700 тысяч рублей. В собственности у него появился бульдозер, жилой дом на 58 кв. м, два земельных участка общей площадью 2,8 тысячи кв. м. Расходы семьи экс-полицейского превысили сумму доходов за предыдущие три года.

В связи с этим прокурор обратился в Свердловский районный суд Костромы и потребовал обратить в доход государства машину, земельный участок площадью 1500 кв. м и взыскать с супругов 6,5 миллиона рублей — денежный эквивалент стоимости половины дома и земельного участка.

В суде ответчики смогли доказать, что источники происхождения имущества легальны. Как пояснила Анна Ландышева, покупки были сделаны на накопления семьи за предыдущие годы. В удовлетворении иска прокурору региона было отказано. Однако, на этом история не закончилась. Прокурор обжаловал решение Свердловского районного суда в Костромском областном суде.

Сергей Ландышев завершил работу на посту начальника УМВД России по городу Костроме в 2017 году. Позже из департамента транспорта ушла и его супруга.