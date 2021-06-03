Волгоград, , 16:58 — REGNUM Принять меры к консервации объекта культурного наследия «Исторический заповедник — руины мельницы им Гергардта» по иску прокуратуры обязал суд Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва», сообщили 3 июня в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Прокуратура и специалисты комитета государственной охраны объектов культурного наследия региона провели проверку состояния памятника. Эксперты сделали вывод, что необходимо инициировать процедуру консервации объекта. В суд было предъявлено исковое заявление о возложении обязанности разработки проектной документации и проведения комплекса противоаварийных работ на музей-заповедник «Сталинградская битва», в чей состав входят руины мельницы.

Решением Центрального районного суда Волгограда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объёме. По мере вступления судебного решения в законную силу его исполнение будет взято прокуратурой на контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, южный фронтон мельницы обрушился вечером 16 марта 2021 года, предположительно, из-за сильного порывистого ветра. По оценке Минкультуры РФ на первоочерёдные противоаварийные мероприятия потребуется порядка 15 млн рублей.

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