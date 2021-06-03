Афины , , 19:09 — REGNUM Греция встречает лето, защищенная вакцинацией и вооруженная «копьем национального плана восстановления», заявил премьер-министр Кирьякос Мицотакис 3 июня в своем приветствии конференции по развитию страны, организованной газетой «Пелопонес» и регионом Западной Греции.

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Обратив особое внимание на европейский цифровой сертификат вакцинации от коронавируса, премьер-министр отметил, что Греция является одной из первых шести стран, запустивших процесс выдачи сертификата, который позволяет вдохнуть новую жизнь в туризм и экономику. Мицотакис отметил, что «точно так же, как Греция взяла на себя ведущую роль в защите от пандемии, она стремится вернуться на путь развития».

«Все это время мы боролись с кризисом в области здравоохранения и в то же время методично готовили страну к следующему дню: продвигали институциональные реформы, поддерживающие предпринимательство, укрепляли рынок труда. Предоставление новых финансовых инструментов для стимулирования рынка. Но также прокладывает путь для крупных инвестиций, которые принесут новые рабочие места», — говорит Мицотакис.

Премьер-министр подчеркнул важную роль муниципалитетов и местной администрации в этих усилиях. «Вступая в третье десятилетие XXI века, Греция имеет все основания для оптимизма», — подчеркнул Мицотакис и объяснил, что у Греции есть как опыт, так и возможности для достижения своих целей.