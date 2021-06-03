Ставрополь, , 16:48 — REGNUM Глава Ставропольской краевой федерации тенниса попал под уголовное преследование. В отношении него возбуждено сразу 29 дел о присвоении денежных средств на сумму более 1 млн рублей, сообщили 3 июня в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как установлено следствием, в течение трех лет — с 2017 по 2020 годы — президент региональной спортивной общественной организации «Федерация тенниса Ставропольского края» присваивал денежные средства, которые были предназначены для обеспечения бесплатным питанием судей.

В итоге министерству физической культуры и спорта Ставропольского края был нанесен ущерб на сумму 1 млн рублей. В настоящее время все 29 дел соединены в одно производство. Расследование преступления продолжается.

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