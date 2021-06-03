Москва, , 16:48 — REGNUM Введение плавающих пошлин на пшеницу, меслин, ячмень и кукурузу позволит участникам российского рынка и экономике РФ адаптироваться в непредсказуемой ситуации, которая в настоящее время сложилась на мировом рынке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 июня заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

«Введение правительством РФ плавающих пошлин на отдельные виды продовольственного сырья не гарантирует однозначного решения всех проблем. Но этот шаг позволит адаптироваться в непредсказуемой ситуации, которая сложилась в настоящее время, — сказал Рамазанов. — Плавающее регулирование позволяет участникам рынка лучше предсказывать реакцию правительства РФ и иных госорганов и строить более реальные планы. Однако подобный механизм не может защитить внутренний рынок продовольствия в целом, а также обеспечить справедливость по отношению ко всем участникам рынка».

В частности, как пояснил эксперт, зерно, которое является основным сырьем для производства многих видов продовольствия, используется и для производства продуктов, экспорт которых не регулируется правительством РФ.

«Подобные продукты способствуют смещению выгод от ограничения экспорта зерна в пользу производителей продуктов, мировые цены на которые являются привлекательными, — сказал Рамазанов. — Тем не менее подобный механизм положительно отразится на ценах на внутреннем рынке и на ситуации на рынке продовольствия в целом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России со 2 июня начала действовать плавающая экспортная пошлина на пшеницу, меслин, ячмень и кукурузу.

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