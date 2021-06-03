Каменский район, Ростовская область, , 16:47 — REGNUM В Ростовской области 38-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела после попытки нападения на участкового. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 3 июня.

Инцидент произошёл 27 мая на хуторе Масаловка Каменского района. Пьяный мужчина сначала не дал сотрудникам энергоснабжающей компании отключить его дом от электросети из-за задолженности. Для проведения профилактической беседы был приглашён полицейский. Однако нетрезвый хуторянин, вооружившись топором, стал приближаться к участковому. Сотруднику полиции пришлось произвести предупредительный выстрел из служебного оружия.

В настоящее время возбуждено уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Хуторянин арестован.

Ранее мужчина был осуждён за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.