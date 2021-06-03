Санкт-Петербург, , 16:50 — REGNUM Власти Ленинградской области в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили еще четыре соглашения, три из них на сумму более 6,5 млрд рублей, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Так, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор ООО «Молочная культура» Олег Корж подписали соглашение о развитии комплекса по переработке молока. Новый инвестиционный проект по выпуску твороженных сыров и десертов в Волосовском районе даст возможности для расширения географии поставок в России и выхода на экспорт. Компания «Молочная культура» инвестирует в строительство комплекса зданий и оснащение их технологическим оборудованием для переработки молока, производства и хранения готовой продукции — твороженных сыров, десертов. Проектный объем выпуска — 4 800 тонн продукции в год. Объем инвестиций — 1 млрд рублей, на предприятии будет создано 20 новых рабочих мест.

А собственник популярного курорта «Охта Парк» — АО «Компания Колос» — инвестирует в строительство новых лыжных трасс, стадиона, СПА-центра, а также продолжит развитие жилой и социальной инфраструктуры на сумму более 4,5 млрд рублей.

Также соглашение о сотрудничестве при реализации проекта было заключено с АО «Горки Гольф клуб». Проект предполагает создание на территории действующего гольф-курорта медицинского оздоровительного центра со СПА-зоной и фитнес-центром, строительство дополнительного номерного фонда — таунхаусов и апартаментов. Также инвестиции будут направлены на создание дополнительных спортивных объектов — открытого ледового катка площадью 800 кв. м с искусственной системой охлаждения, экотропы для велопрогулок и скандинавской ходьбы протяженностью 3 км. Планируемый объем инвестиций составит более 600 млн рублей, на объекте будут создано 100 новых рабочих мест.

Еще два соглашения были заключены с Федеральным центром компетенций, который выступит партнером Ленобласти в оптимизации социальных госуслуг и с компанией ПАО «ФосАгро». Компания направит в 2021 году 1 млрд рублей на мероприятия по природоохранной деятельности в городе Волхов, и более 157 млн рублей на реализацию мер по повышению промышленной безопасности и охрану труда.

Отметим, что представители большинства компаний подчеркнули, что заявленные инвестиции в экономику региона — далеко не последние.