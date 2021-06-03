Москва, , 16:46 — REGNUM Ужесточение денежно-кредитной политики Банка России может затормозить экономический рост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 июня заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов, комментируя соответствующие планы ЦБ РФ.

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«При прочих равных условиях ужесточение денежно-кредитной политики тормозит экономический рост, по крайней мере в первое время после ужесточения. Однако долгосрочное снижение инфляции благотворно влияет на рост экономики, — сказал он. — Однозначного критерия быстроты реакции на рост инфляции нет. Более того, со временем меняются и сами подходы к управлению инфляцией. Так, ранее ФРС США реагировала на рост инфляции довольно быстро, а сейчас делает заявления о том, что не стоит торопиться с антиинфляционными мерами, так как последние годы было много периодов с инфляцией ниже целевой».

При этом он уточнил, что влияние инфляции на экономический рост неоднозначно.

«Гиперинфляция однозначно убивает рост экономики, по поводу влияния умеренной инфляции ведутся дискуссии. Вне сомнения одно: высокая инфляция увеличивает риски, и в условиях еще не преодоленного экономического кризиса, вызванного пандемией, разумно проявить осторожность», — сказал Хестанов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что если ЦБ РФ не перейдет к умеренной денежно-кредитной политике, то он рискует потерять все достижения прошлых лет.