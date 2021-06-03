Коломна, Московская область, , 16:50 — REGNUM Жители Коломны запустили петицию с обращением к главе Подмосковья Андрею Воробьеву с требованием достроить городские школы, на которые уже были выделены деньги из федерального бюджета. Жители провели собственное народное расследование и выложили результаты на всеобщее обозрение.

В соцсетях разворачивается кампания в поддержку петиции жителей Коломны. В Коломне в рамках национального проекта образования в 2019 году было начато строительство двух новых школ и двух больших пристроек к гимназии №2, но ни одна из них так и не была достроена.

«В результате, — отмечается в петиции, — контракты с застройщиками расторгнуты, а сами они признаны нерадивыми». При этом, подчеркивают авторы петиции, только на одну из трех школ было авансировано почти 71 млн рублей, а в решении о расторжении контракта эти деньги списаны на «благоустройство территории». В реальности же новые школы — это стройплощадка, обнесенная забором, без какого-либо благоустройства, отмечается в расследовании. Жители возмущены бездействием главы городского округа Коломна Дениса Лебедева, они требуют расследования, на что ушли авансированные деньги из федерального бюджета, и просят вмешаться в ситуацию губернатора Московской области Андрея Воробьева.