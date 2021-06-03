Москва, , 16:45 — REGNUM Объём международных резервов России по состоянию на 28 мая достиг рекордных $605,9 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

На 21 мая международные резервы страны составляли $600,9 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $5 млрд, или на 0,8%.

В комментарии регулятора отмечается, что рост показателя произошёл «преимущественно в результате положительной переоценки и поступлений от размещения облигаций внешнего облигационного займа Российской Федерации».

Международные резервы России обновляют исторический максимум вторую неделю подряд. До этого рекордное значение было зафиксировано в августе 2020 года, когда показатель достигал $600,7 млрд.

На начало мая, согласно данным ЦБ, в общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $447,41 млрд, специальные права заимствования — $6,98 млрд, резервная позиция в МВФ — $5,23 млрд, монетарное золото — $130,85 млрд.

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