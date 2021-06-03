Санкт-Петербург, , 16:48 — REGNUM Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в рамках Петербургского международного экономического форума подпишет ряд важных соглашений, сообщает пресс-служба областного правительства.

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Паслер подчеркнул, что Петербургский международный экономический форум — это авторитетная деловая площадка, где обсуждаются самые актуальные тренды и наиболее важные вопросы для развития сотрудничества всех уровней — от межрегионального до международного.

«Мы планируем подписать ряд соглашений с крупнейшими производителями. Одно из самых значимых — инвестиционное соглашение с производителем и экспортером растительных масел в России — компанией «Астон» — по строительству маслоэкстракционного завода в Бузулуке. Это новые инвестиции в регион, новые рабочие места для оренбуржцев», — сказал губернатор.

Впереди у главы региона рабочие встречи с генеральным директором АНО «Цифровая экономика» Евгением Ковниром и президентом АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андреем Кузяевым. В дни форума будет подписан ряд соглашений о сотрудничестве правительства Оренбургской области и крупных российских компаний.