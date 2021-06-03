Ростов-на-Дону, , 16:37 — REGNUM Предпроект скоростного трамвая в Ростове-на-Дону с начала 2021 года подорожал почти на 30 млн рублей. Если в декабре 2020 года примерная стоимость такой работы оценивалась в 221,5 млн рублей, то теперь сумма превышает 253 млн рублей.

Разработка достаточно объёмного документа займёт 12 месяцев. Подрядчик должен определить основные характеристики будущего скоростного трамвая, этапы и сроки его строительства, провести инженерно-геологические изыскания и обследования, пишет donnews.ru со ссылкой на городскую администрацию. На основании проделанной работы должна быть определена стоимости всего проекта.

Финансирование проекта будет либо государственно-частным, либо полностью частным. Среди потенциальных инвесторов — госкорпорации ВЭБ.РФ.

ИА REGNUM напоминает, что чиновники, несколько десятилетий грезившие созданием метро, отказались от этой идеи. Заменить объект планируется так называемым «легкорельсовым метро», на создание которого уйдёт пять-шесть лет.

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