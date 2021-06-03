Москва, , 16:37 — REGNUM Российские технические специалисты по зенитно-ракетным системам С-400 возвращаются домой в плановом порядке, так как закончили обучение турецкого персонала, заявил 3 июня журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что говорить о какой-то высылке некорректно.

«Все наши специалисты, которые там были, в плановом порядке возвращаются на родину, они закончили все дела по обучению турецкого персонала, по передаче всех дел, и они возвращаются в плановом порядке. Подавать это как какая-то высылка, это совершенно неправильно и некорректно», — сказал Песков журналистам.

При этом он напомнил, что ранее эти вопросы были пояснены представителями ФСВТС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд СМИ опубликовал информацию о якобы высылке российских специалистов из Турции.

Напомним, Анкара купила у России четыре дивизионных комплекта С-400 на общую сумму $2,5 млрд. 7 декабря 2019 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов сказал, что Турция полностью расплатилась за С-400.

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