Новосибирск, , 16:36 — REGNUM В Новосибирске завтра, 4 июня, на Центральном рынке начнёт работать постоянный пункт вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает мэрия города.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

«В первый день работы пункта сделать прививку можно будет с 10:00 до 15:00 (время местное). С 5 июня пункт будет работать ежедневно с 9:00 до 15:00», — уточнили в городской администрации.

Кабинет находится в продовольственном павильоне. В ближайшее время будет организована навигация по рынку и голосовое информирование. Вакцинацию будут проводить сотрудники госпиталя ветерана войн № 3.