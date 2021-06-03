Нижний Новгород, , 16:35 — REGNUM В апреле 2021 года жители Нижегородской области набрали в коммерческих банках 11,3 млрд рублей кредитов. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро в своем аналитическом докладе.

При этом в сравнении с мартом нынешнего года общая сумма полученных нижегородцами займов увеличилась на 10%, а по сравнению с апрелем 2020 года — выросла почти в 2,2 раза.

По объему выданных коммерческими банками кредитов Нижегородская область занимает 16-место.

Лидерами по этому показателю по-прежнему остаются Москва — 64,8 млрд рублей, Московская область — 49,3 млрд рублей и Санкт-Петербург — 26,6 млрд рублей.

Отметим, что в апреле 2021 года работающие в России банки выдали в общей сложности свыше 600 млрд рублей кредитов наличными — это максимальный объем за всю историю российского банковского сектора.

По сравнению с мартом выдачи банковских займов выросли на 7%, а в сравнении с апрелем прошлого года — почти в три раза.