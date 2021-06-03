Санкт-Петербург, , 16:45 — REGNUM Поколение эпохи TikTok готово, хочет и может учиться, а бытующее мнение, что молодежь не может сконцентрироваться больше чем на 30 секунд — чушь, заявил на Петербургском международном экономическом форуме первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, передает корреспондет ИА REGNUM.

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По словам Кириенко, самая главная особенность сегодняшнего времени — люди могут совершенно свободно принимать решения, а также перемещаться не только между городами, регионами и странами, но и между профессиями. Таким образом появляется конкуренция между самыми креативными, талантливыми, творческими, лидерски ориентированными специалистами. И чтобы сохранить эту конкуренцию необходимо создать и обеспечить все условия для самореализации.

«Это означает, что нужно не одно отдельно взятое решение: поднять заработную плату, увеличить стипендию в конкретном университете или уменьшить стоимость квадратного метра жилья в отдельно взятом регионе. Это означает, что требуется система комплексной поддержки», — пояснил Кириенко.

Он уточнил, что система предполагает несколько вещей: истории успеха, свобода выбора и охват всех категорий граждан от подростков (с пятого класса школы) до жителей возраста 50 плюс. Например, сейчас открыт прием заявок на проект «Большая перемена» для школьников. По данным на начало июня, для участия туда подано более 2,3 млн заявок.

«Они подали заявки на необязательную вещь за которую не будет оценок, заданий и которая требует, серьезно, много времени. Огромная востребованность, — заметил Кириенко. — Сейчас идет марафон «Знание» <…> полтора дня назад было более 70 млн просмотров сложных содержательных лекций. На мой взгляд, это полное опровержение стереотипа, что молодежь к серьезному не готова, хочет только развлечений. Что для поколения TikTok, если ты хочешь с ними поговорить, надо уложиться в 30 секунд, минута максимум, желательно в кадре немножко подтанцовывать под хорошую музыку. Чушь. Полуторачасовые сложные лекции ученых и специалистов ребята слушают с большим интересом».