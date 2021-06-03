Черкесск, , 16:31 — REGNUM Россельхознадзор установил факт поставки в один из детских садов Карачаево-Черкесии мяса кур с антибиотиками. Продукция была произведена компанией «Байсад». Этот факт оказался не единственным, вследствие чего Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора возбудило два дела об административных правонарушениях в отношении компании.

Россельхознадзор сообщил, что тушки цыплят-бройлеров, в мясе которых был обнаружен антибиотик ряда кокцидиостатиков — никарбазин, были изъяты при проверке в детском саду №3 «Алёнушка» города Черкесска.

Согласно нормативам, этот антибиотик должен был исключен из рациона кур за несколько дней до забоя. Тем не менее в данном случае производитель не выполнил требования, и лекарственный препарат попал в продукцию.

Данная партия будет изъята из оборота, о чем направлено требование и поставщику, и производителю, а также в детский сад. А компании-производителю придется отвечать за нарушения.