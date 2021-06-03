Тегеран, 3 июня 2021, 16:28 — REGNUM Последним может стать следующий раунд переговоров в Вене по ядерной сделке с Ираном, сообщает 3 июня ISNA.
По словам заместителя иранского министра иностранных дел Аббаса Арагчи, до достижения окончательной договорённости не так далеко. Между тем дать стопроцентный прогноз сейчас трудно.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 2 июня, глава российской делегации на переговорах в Вене Михаил Ульянов сказал, что следующий раунд состоится, вероятно, 11 июня.
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