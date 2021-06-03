Белгород, 3 июня 2021, 16:50 — REGNUM Взаимодействие в сфере цифрового развития намерены развивать Белгородская и Калужская области. Стороны 3 июня подписали соответствующее соглашение в рамках ПМЭФ-2021, сообщает пресс-служба белгородского правительства.
Регионы будут помогать друг другу в реализации проектов по внедрению цифровых технологий и платформенных решений в экономике, социальной сфере, государственном управлении, здравоохранении, культуре и туризме.
Перечень направлений сотрудничества может быть дополнен.