Белгород, , 16:50 — REGNUM Взаимодействие в сфере цифрового развития намерены развивать Белгородская и Калужская области. Стороны 3 июня подписали соответствующее соглашение в рамках ПМЭФ-2021, сообщает пресс-служба белгородского правительства.

Регионы будут помогать друг другу в реализации проектов по внедрению цифровых технологий и платформенных решений в экономике, социальной сфере, государственном управлении, здравоохранении, культуре и туризме.

«Ранее мы уже встречались с делегацией из Калужской области, презентовали им свои лучшие проекты и практики, обменялись опытом. Уже тогда мы решили, что совместная работа поможет нам достичь более высоких результатов. Сделан очередной важный шаг», — отметил первый заместитель губернатора — начальник департамента цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников.

Перечень направлений сотрудничества может быть дополнен.