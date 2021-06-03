Курган, , 16:23 — REGNUM Губернатор Курганской области Вадим Шумков на полях Петербургского международного экономического форума предложил организовать бизнес-миссию для немецких компаний в Зауралье. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

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Руководителем московского представительства объединения Торгово-промышленных палат Германии Маттиасом Шеппом было замечено, что ряд немецких компаний проявил заинтересованность в реализации инвестиционных проектов и локализации производства в Курганской области по итогам презентации региона, которая в марте 2021 года прошла в Торгово-промышленной-палате РФ. К примеру, один из крупнейших мировых производителей оборудования для очистки сточных вод, водоподготовки и обработки осадков компания «ХУБЕР».

Кроме того, предприятия Курганской области поставляют в Германию машины, оборудование, металлы и изделия из них. В регионе успешно развивается российско-германское предприятие ООО «БАУЭР Машины — Курган», специализирующееся на выпуске и ремонте буровых установок.

Вадим Шумков предложил немецкой стороне ознакомиться с сетью индустриальных парков, которые создаются и на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Курганской области. Это позволяет в дополнение к производственной площадке со всеми необходимыми инженерными сетями получить и существенные налоговые льготы.

«Курганская область традиционно считается воротами Сибири. Этими воротами, несомненно, воспользуются и какие-то немецкие компании», — отметил Маттиас Шепп.