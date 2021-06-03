Пермь, , 16:21 — REGNUM В Пермском крае из бюджета региона на реализацию фестиваля «Дягилев +» в 2021 году могут выделить 30 млн рублей. Законопроект казны с изменениями находится на рассмотрении в краевом парламенте. Сообщают СМИ.

Планируется, что фестиваль «Дягилев+» пройдет в Перми с 21 по 24 декабря. В финансово-экономическом обосновании к законопроекту указано, что проведение «Дягилев+» позволит использовать ресурсы Дягилевского фестиваля по привлечению в город гостей и туристов чаще, чем один раз в год. В результате повысится привлекательность Перми, о регионе будут больше знать, как в России, так и за рубежом.

Напомним, фестиваль «Дягилев+» впервые состоялся в 2020 году. Тогда из-за пандемии традиционный формат Дягилевского фестиваля пришлось отменить. Вместо него в сентябре прошел трехдневный марафон «Дягилев+». В 2021 году принято решение сохранить оба формата фестиваля.

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