Москва, , 16:18 — REGNUM Если ЦБ РФ не перейдет к умеренной денежно-кредитной политике, то он рискует потерять все достижения прошлых лет — низкую инфляцию и стабильность финансовой системы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 июня заявил декан экономического факультета НИУ ВШЭ профессор Сергей Пекарский. Так он прокомментировал рассуждения главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что переход к нейтральной денежно-кредитной политике не повредит экономическому росту РФ.

«Нейтральная денежно-кредитная политика — это поддержание ключевой ставки процента на уровне, который соответствует долгосрочным темпам роста экономики с учетом ее структурных характеристик и целевого уровня инфляции (4% в России), — сказал Пекарский. — Такая политика не перегревает экономику и не сдерживает ее развитие. Банк России на протяжении долгого времени стимулировал экономику достаточно низкими ставками процента. Время перейти к умеренной политике. Иначе будут потеряны достижения прошлых лет: низкая инфляция и стабильность финансовой системы. При этом долгосрочные темпы роста ВВП практически не подвержены влиянию со стороны ключевой ставки процента».

С другой стороны, как пояснил Пекарский, стабильность финансовой системы и денежного обращения (то есть низкая и стабильная инфляция) находятся в зоне ответственности Центрального банка и являются важными условиями для долгосрочного роста.

«Опыт многих стран, поборовших высокую инфляцию, указывает на то, что переход из режима высокой и нестабильной инфляции к режиму низкой и стабильной инфляции позволяет достичь более высоких темпов экономического роста, — сказал Пекарский. — Хотя важно понимать, что это лишь необходимое, но не достаточное условие. Но Банк России делает то, что он может и должен делать. Остальное — это вопрос структурных реформ, программ повышения производительности труда и прочих мер правительства».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в отдельных секторах РФ наблюдается галопирующая инфляция.

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