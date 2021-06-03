Владикавказ, , 16:18 — REGNUM В Северной Осетии пойдет под суд за мошенничество в крупном и особо крупном размере сотрудник одного из банков. Его обвиняют в хищении у клиентов кредитной организации 4,6 млн рублей, сообщили 3 июня в пресс-службе прокуратуры по региону.

В ходе расследования установлено, что 44-летний житель республики, являясь кассиром одного из банков, обманул своих знакомых, пообещав вложить их денежные средства под более высокие проценты, чем им пообещал банк. У злоумышленника якобы имелась возможность провернуть это дело и помочь таким образом своим знакомым заработать. Однако сам кассир, заполучив деньги, не стал открывать счета на имя доверчивых граждан, а присвоил их себе.

Суд вынесет ему наказание за мошенничество. Дело передано для рассмотрения с утвержденным обвинительным заключением.