Москва, , 16:15 — REGNUM В России в секторе недвижимости и стройматериалов наблюдается галопирующая инфляция. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 июня заявил заведующий лабораторией исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Так он прокомментировал выводы руководителя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что разгон инфляции в РФ может помешать экономическому росту РФ.

«Разгон инфляции до уровня галопирующей, безусловно, негативно скажется на экономическом росте. Особенно сейчас, когда наблюдается инфляция издержек, особенно на рынке стройматериалов. Выжимаются все накопления из населения за счет роста цен. Есть понятие умеренной инфляции, когда она полезна и стимулирует экономический рост. Галопирующая инфляция — свыше 10% в год, умеренная — до 4%. Сейчас наблюдается галопирующая инфляция в секторе недвижимости и стройматериалов», — сказал Домащенко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о методах ЦБ РФ жестко высказался предприниматель Николай Пальченко.

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