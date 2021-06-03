Москва, , 16:19 — REGNUM В структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) доллар, вероятнее всего, будет заменен на евро. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 июня заявил экономист Василий Колташов, комментируя заявление министра финансов РФ Антона Силуанова о планах отказаться от доллара в качестве одной из резервных валют для ФНБ.

«Резервировать будут скорее всего в евро. Это логично во многом, потому что основной торговый партнер у нас — это Европейский союз», — сказал собеседник ИА REGNUM.

Также эксперт не исключил, что место американской валюты в ФНБ частично займет китайский юань. Тем не менее, саму эту меру он не счел полноценной дедолларизацией России.

«Отказ от доллара — событие, конечно, важное. Но это скорее демонстрация, а не коренной пересмотр политики», — сказал Колташов.

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