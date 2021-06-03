Москва, , 16:14 — REGNUM Методы, с помощью которых Центральный банк России хочет добиться роста экономики, не сработают. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 июня заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии Роста» Николай Пальченко. Так он прокомментировал реплику главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что переход от мягкой к нейтральной кредитно-денежной политике не помешает росту экономики РФ, а вот ускорение инфляции — помешает.

«Реальность такова, что на Земле есть целая группа стран с похожей, как в России, политической системой, с таким же в целом уровнем розничных цен, но где средняя заработная плата по паритету покупательной способности в 4−4,5 выше, чем в России. Это Западная Европа, США, Канада, некоторые страны Азии — назовём их «развитые страны». И ни одна из этих развитых стран не добилась такого уровня жизни жесткой денежно-кредитной политикой. Наоборот, все они добились существующих показателей уровня жизни мягкой денежно-кредитной политикой», — сказал Пальченко.

Он подчеркнул, что реальность такова, что центральные банки развитых стран и в периоды их роста, и сейчас считали своей главной задачей рост экономики, а не одну лишь инфляцию, как в России.

«Реальность такова, что ни одна из развитых стран не добилась роста экономики, изымая деньги из экономики, как это делается в России, — сказал Пальченко. — Наоборот, они всегда только насыщали и насыщают свои экономики деньгами. И сейчас в некоторых этих странах существуют отрицательные кредитные ставки. Реальность такова, что, с точки зрения развитых стран, самая «мягкая» ДКП ЦБ России является чрезвычайно жесткой. Реальность такова, что в развитых странах кредитный продукт — это «товар широкого потребления», выдаваемый и доступный практически всем. В России же он — это нечто для избранных. Реальность такова, что ни одна из развитых стран никогда не имела такого широкого перечня добываемых природных ресурсов, как Россия. Реальность такова, что экономический рост может сопровождаться инфляцией. Реальность такова, что всё население России единогласно бы выбрало среднюю заработную плату, как в развитых странах, и инфляцию, чем тот уровень заработных плат, что есть сейчас, и отсутствие инфляции».

Из всего этого, по мнению Пальченко, можно сделать однозначный вывод.

«ЦБ России живет в альтернативной реальности. Методы, которыми он хочет добиться роста экономики России, не работают на этой планете», — убежден предприниматель.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, экономист Константин Ордов, заподозрил ЦБ РФ в подготовке «финансовой бани» для экономики РФ.

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