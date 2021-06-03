Ростов-на-Дону, , 16:13 — REGNUM Пандемийный 2020 год для оператора платных парковок в Ростове-на-Дону завершился с крупным убытком. При этом выросла и выручка.

В частности, по итогам 2020 года убыток ООО «Ростовское парковочное пространство» составил 40 млн рублей, выручка — 10,6 млн рублей, пишет «РБК Ростов». Для сравнения: в 2019 году убыток компании составлял 31,9 млн рублей, выручка — 3,1 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году более трёх месяцев с автомобилистов плата за стоянку не взималась. Оператор пошёл навстречу водителям в связи с угрозой распространения коронавируса.

Сеть платных парковок в Ростове-на-Дону была создана в 2016 году. Всего в областном центре обустроено порядка 6,5 тыс. мест.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону заработали платные парковки