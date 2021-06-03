Москва, , 16:13 — REGNUM Курс российской валюты значительно занижен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 июня заявил экономист Василий Колташов, комментируя заявление министра финансов РФ Антона Силуанова о планах отказаться от доллара в качестве одной из резервных валют для Фонда национального благосостояния.

«Рубль имеет заниженный курс во многом благодаря тому, что Министерство финансов не позволяет ему укрепляться на дорожающей нефти. А ведь это повышение цен на нефть и другие товары ещё только началось», — сказал собеседник ИА REGNUM.

По его словам, властям России необходимо сформировать внутренний ценовой климат, который бы защищал население от глобальной инфляции. Однако в рамках бюджетного правила дополнительные доходы от продажи углеводородов по-прежнему идут на закупку валюты.

«А отказ резервировать в долларах, но при этом эти доллары бесконечно выкупать за рубли — мне кажется это довольно странным. Нам как раз необходимо от доллара отказаться не только в демонстративно-декларативной форме, но и в такой форме, которая обеспечила бы укрепление российской валюты. И это принципиально важный внутрироссийский вопрос», — отметил экономист.

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