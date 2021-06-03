Милан, Италия, , 16:09 — REGNUM 24-летний центральный полузащитник миланского «Интера» и национальной сборной Италии Николо Барелла может продолжить карьеру в Испании. Футболист входит в список игроков, которые должны пополнить состав мадридского «Атлетико» перед началом сезона 2021/22. Об этом 3 июня сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

В прошедшем сезоне Николо Барелла принял участие в 46-ти матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двенадцатью результативными передачами.

Николо Барелла перешел в «Интер» 1 сентября 2020 года из «Кальяри». Руководство «нерадзурри» заплатило за футболиста 27,7 миллиона евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает полузащитника в 65 миллионов евро. Соглашение Бареллы с «Интером» рассчитано до конца сезона 2023/24.

Ранее сообщалось, что мадридское «Атлетико» намерено продать вице-капитана команды Сауля, на которого претендуют «Манчестер Юнайтед» и лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм».