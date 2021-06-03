Новосибирск, , 16:07 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что в городе продолжается административная реформа и 2021 году реорганизация коснётся управления городской системы социальной поддержки граждан. По его словам, это позволит экономить ежегодно до 100 млн рублей.

Локоть отметил, что социальное обслуживание в муниципалитете сложилось в систему, которая включает в себя 14 социальных организаций по трём основным направлениям: три учреждения по работе с пожилыми людьми и инвалидами, три учреждения по работе с семьями и детьми и восемь комплексных центров социального обслуживания населения районов. В основе реформы лежит централизация административных функций трёх основных видов деятельности и слияние 14 учреждений в три обособленных центра.

«Новая модель управления позволит эффективней использовать имеющуюся базу и ресурсы для улучшения качества жизни отдельных категорий граждан — пожилых, инвалидов и маломобильных групп населения, семей, имеющих детей, и других, — прокомментировал мэр. — Во время реформы ни одна из действующих площадок не прекратит свою работу — реорганизация происходит в структуре управления. Новая модель предполагает сокращение на 35% административного, технического и хозяйственного аппарата. При этом число работников, которые занимаются обслуживанием населения, не сократится ни на одного человека».

Предполагается, что создание эффективной централизованной системы управления ускорит внедрение единых стандартов качества оказания социальных услуг и сервисов, позволит преобразовать административные помещения учреждений в дополнительные площадки для оказания социальных услуг. В тех кабинетах, где сегодня находятся административные работники, управленцы, будут принимать население. Также расширится спектр оказываемых услуг и увеличится их количество.