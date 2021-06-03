Владикавказ, , 16:07 — REGNUM В Северной Осетии за прошедшие сутки число пациентов с подтвержденным коронавирусом выросло на девять человек. За последнюю неделю в регионе показатель суточного прироста не превышал этой цифры, а общее число заразившихся новой опасной инфекцией достигло 17 030 человек, сообщили 3 июня в федеральном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

Число выздоровевших за эту же неделю в Северной Осетии невелико, ежедневно выписывают не более четырех человек, а за последние сутки сняли с учета вовсе всего одного пациента. Общая численность сумевших справиться с болезнью жителей Северной Осетии составила 16 401 человек.

Не удалось спасти врачам 216 пациентов. Двое скончались за прошедшие сутки, а всего за три дня июня умерли четверо жителей республики.