Варшава, , 16:06 — REGNUM В польском Прушкове 3 июня произошел пожар в одном из частных домов. В результате происшествия погиб подросток. Также в реанимацию попала женщина. Об этом журналистам Polskie Radio 24 сообщил пресс-секретарь местного отделения пожарной службы Кароль Кроч.

«Пожарных вызвали соседи около 03:00 часов ночи. Он был довольно сильным, горел практически весь дом. В спасательной операции приняли участие 5 подразделений местной пожарной части. Во время спасательной операции удалось извлечь из дома двух человек — подросток был уже мертв, а женщина находилась в тяжелом состоянии. Пожар был полностью ликвидирован лишь в 07:00 часов утра», — сообщил Кроч.

Причина возгорания пока не установлена. Дело расследует полиция и прокуратура.

На месте пожара работают эксперты.