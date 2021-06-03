Москва, , 16:03 — REGNUM Министерство образования и культуры Индонезии организует курс по преподаванию индонезийского языка как иностранного для индонезийских студентов в России, сообщает издание Jurnal Soreang.

Мероприятие, в котором приняли участие 28 человек, открыл посол Индонезии в Российской Федерации Жозе Таварес.

Посол заявил, что индонезийские студенты в России обладают огромным потенциалом для поддержки отношений и сотрудничества между двумя странами. Язык — это одно из средств культурной дипломатии страны в международных отношениях.

Деятельность является формой дружбы, направленной на совместное продвижение индонезийской культуры, индонезийского языка и Индонезии в целом, особенно в России и Белоруссии.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-президент Индонезии поблагодарила Россию за награду