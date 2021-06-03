Новосибирск, , 15:59 — REGNUM В Новосибирской области завтра, 4 июня, ожидается сильный ветер. Об этом новосибирцев предупредило региональное управление МЧС РФ.

«По данным гидрометцентра, 4 июня по Новосибирской области днём ожидаются порывы ветра до 22 м/с», — говорится в сообщении ведомства.

При этом по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в городе Новосибирске 4 июня ночью будет преимущественно без осадков, ветер северо-западный 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура воздуха +12… +14 °C.

Кроме того, с 4 по 7 июня в Новосибирской области сохранится высокая (4 класса), местами чрезвычайная пожароопасность (5 класса).