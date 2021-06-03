Москва, , 16:01 — REGNUM Отказ от доллара в качестве одной из валютных резерв Фонда национального благосостояния, о котором заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, нельзя считать прорывным решением. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 июня заявил экономист Василий Колташов, комментируя соответствующее решение властей.

«Какого-то революционного изменения для России здесь нет. Ну будут стараться не поддерживать американскую валюту с помощью резервирования. Но, к сожалению, Министерство финансов под руководством Силуанова, отказываясь принимать американский доллар в качестве резервной валюты, не отказывается принимать порождённую американской долларовой эмиссией инфляцию», — сказал эксперт.

Объясняя свою позицию, собеседник ИА REGNUM заявил, что указанная инфляция напрямую связана с бюджетным правилом, согласно которому на все доходы с продажи углеводородов, свыше запланированных в России, закупают иностранную валюту в качестве финансовых резервов.

«Цена барреля нефти все время увеличивается, Министерство финансов все время валюту выкупает и может Министерство финансов не будет резервировать в долларах, а будет продавать их и покупать евро, но проблема остаётся», — отметил Колташов.

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