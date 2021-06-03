Москва, , 16:04 — REGNUM Рэп-исполнитель Алишер Валиев (Моргенштерн) должен заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей за пропаганду наркотических средств в своих песнях и клипах. Такое решение 3 июня вынес Зюзинский суд Москвы.

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Служители Фемиды признали рэпера виновным по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ («Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров…»).

Как заявили в пресс-службе суда, решение ещё в силу не вступило и может быть обжаловано в установленные сроки.

Сам Моргенштерн заявил, что «абсолютно невиновен». По его словам, в обеих композициях строки со словами о запрещённых веществах произносит другой музыкант — недавно отбывший срок за хранение наркотиков рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев).

Сторона защиты уже заявила, что намерена обжаловать решение суда.

Как сообщало ИА REGNUM, Лига безопасного интернета обнаружила пропаганду наркотиков в альбоме рэпера Моргенштерна под названием Million Dollar: Happiness. Речь идёт о трёх песнях исполнителя — «Бебебе», «Ретро рейв» и «Ты ослеп». Соответствующее обращение было направлено в МВД России.

В итоге в отношении Моргенштерна возбудили дело по статье 6.13 КоАП РФ, «Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств».