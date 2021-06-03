Москва, , 15:56 — REGNUM Российский рубль 3 июня днем стоит на месте в паре с долларом и чуть заметно укрепляется в паре с евро, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Стратегически, в валютной секции не меняется ничего. Слишком крепкий рубль сведет на нет хрупкое восстановление российской экономики, а слишком слабый заставит волноваться население и бизнес.

Доллар США стоит 73,19 руб. и может двигаться в пределах 73,10−74,00 руб. Под российской валютой как будто монолитная плита, так что при ралли в нефти он ниже 73,00 не опускается. Евро торгуется по 89,20 руб. и колеблется в рамках 89−90 руб.

Сильнейшим триггером для стабильности рубля по-прежнему выступает нефть. Баррель нефти марки Brent стоит $71,29, для сырьевого рубля это очень хорошие уровни.

Нефть в рублях сейчас находится около 5212 руб. за «бочку». Российский бюджет должен быть доволен», — считает эксперт.

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