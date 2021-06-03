Оренбург, , 15:56 — REGNUM В Оренбургской области ни один общественный пляж не получил санитарно-эпидемиологического заключения, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

В ведомстве подчеркнули, что пляжи могут работать только при наличии санэпидзаключения. В противном случаев грозят санкции. Согласно санитарным требованиям на территории пляжей должны быть души, туалеты, урны, кабины для переодевания.

По данным Роспотребнадзора, в регионе выдано одно санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам и возможности использования для купания — пляжу детского оздоровительного лагеря «Мечта» в Новоорском районе.

Напомним, ранее оренбургское ГУ МЧС заявило о том, что на 1 июня техническое освидетельствование прошли девять пляжей в области. В мэрии Оренбурга отчитались о старте официального купального сезона со 2 июня на центральном городском пляже.

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