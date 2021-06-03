Нур-Султан, , 15:56 — REGNUM Уровень инфляции в годовом выражении по состоянию на 1 июня 2021 года в Казахстане составил 7,2%. Об этом 3 июня заявил председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев на встрече с президентом республики Касым-Жомарт Токаевым.

Глава Нацбанка отметил, что объем валовых международных резервов Казахстана впервые с 2016 года увеличился на 95 млрд тенге ($222 млн). Это произошло благодаря росту цен на золото, увеличению поступлений в Национальный фонд и росту инвестиционного дохода.

По данным бюро национальной статистики Казахстана, уровень инфляции по итогам мая 2021 года составил 0,7%. Продовольствие подорожало на 0,8%, непродовольственные товары — на 0,6%, услуги — на 0,7%.