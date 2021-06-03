Москва, , 15:54 — REGNUM Басманный суд Москвы продлил арест бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств и покушении на убийство. Об этом сообщили 3 июня в пресс-службе суда.

Срок содержания Фургала под стражей по ходатайству следствия продлён ещё на месяц, до 7 июля. Таким образом, экс-губернатор проведёт под арестом год с момента задержания.

«Ходатайство следствия о продлении Фургалу меры пресечения до 7 июля удовлетворено», — сообщили в суде ТАСС.

Ранее адвокаты попросили изменить Фургалу меру пресечения и не лишать его свободы, например, поместить под домашний арест. Задержали его 9 июля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Фургала обвиняют в причастности к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей. Эти преступления совершила организованная группа в 2004 и 2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

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