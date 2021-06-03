Уфа, , 15:59 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве между правительством Башкирии и госкорпорацией «Роскосмос» подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба главы Башкирии.

Следите за развитием событий в трансляции: «ПМЭФ-2021: в Петербурге обсуждают новую реальность»

Сообщается, что соглашение подписали глава республики Радий Хабиров и генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Документ предполагает взаимодействие сторон по развитию высокотехнологичных производств, научного, технического и кадрового потенциала АО «Салаватский химический завод», которое является единственным в России производителем гептила — важного компонента ракетного топлива — и находится в сфере ведения «Роскосмоса», — сообщает пресс-служба главы региона.

Отмечается, что «Роскосмос» будет принимать участие в реализации политики импортозамещения, способствовать развитию инновационной деятельности в Башкирии, содействовать формированию позитивного социально-политического климата республики. При этом руководство Башкирии намерено популяризировать космическую деятельность, сохранять наследие и укреплять престиж отечественной космонавтики.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что «Роскосмос» планирует диверсифицировать производство в Башкирии и начать выпуск продукции для гражданских нужд.