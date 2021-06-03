Санкт-Петербург, , 16:01 — REGNUM На сегодняшний день в России имеется повышенная инфляция, приобретающая с течением времени все более устойчивый характер. Об этом 3 июня заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления на ПМЭФ.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «ПМЭФ-2021: в Петербурге обсуждают новую реальность»

«Мы считаем, что у нас инфляция уже имеет значительную долю устойчивых компонентов… У нас уже повышенная инфляция, у нас уже повышенные инфляционные ожидания», — сказала она.

Также глава Банка России отметила, что перед ускорением инфляции в РФ наблюдались временные факторы, такие как повышение мировых цен на продовольствие, сырьевые и биржевые товары и эффект ослабления курса.

«Но почему мы считаем, что это уже не временно, а устойчиво? Анализ компонентов показывает, что устойчивые факторы инфляции, которые не зависят от внешних цен, растут тоже повышенными темпами», — пояснила Набиуллина.

Кроме того, она добавила, что инфляционные ожидания на данный момент находятся на четырехлетнем максимуме и в течение уже нескольких месяцев находятся на повышенном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Андрей Белоусов в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил, что инфляция в России по итогам 2021 года составит порядка 4,5−5%, что «примерно соответствует ожиданиям Минэкономразвития, у Центрального банка оценки чуть выше». Вместе с тем Белоусов отметил, что инфляция будет в значительной степени зависеть от развития ситуации с мировыми ценами на продовольствие.