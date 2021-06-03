Москва, , 15:52 — REGNUM Позиция России в инвестиционном рейтинге EY несколько снизилась по сравнению с предыдущим годом (в 2019 году она занимала 9-е место, а в 2020 году. — 11-е). Это закономерно, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

«Рейтинг основан на количестве проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ), поэтому он дает ограниченное представление об инвестиционной привлекательности экономики той или иной страны (как минимум, важно не только количество, но и стоимостной объем инвестиций).

11-е место из топ-20 европейских стран — неплохо, но могло бы быть и лучше (так, 6-е и 7-е места занимают, соответственно, Польша и Турция).

В целом, на Россию приходится 3% от суммарного количества проектов ПИИ, в то время как на лидеров рейтинга (Францию, Великобританию, Германию) — по 17−18%.

Вследствие пандемии COVID-19 и связанного с ней экономического кризиса в 2020 года количество проектов ПИИ в России сократилось (-26%), что сопоставимо с общеевропейской динамикой.

Однако не менее значимо, что количество проектов последовательно сокращается в последние годы (в 2017 г. — 238, в 2020 г. — 141) и опустилось до минимума с 2014 года.

Авторы справедливо замечают, что «международные инвесторы реализовали в прошлом году меньше проектов, чем могли бы в более благоприятных условиях», и что на их решения сильнее всего повлияли пандемия и санкционные риски.

Исследование показывает, что в пятерку наиболее активных иностранных инвесторов входят Германия, США, Китай, Италия и Франция, причем за последние три года число инвестиционных проектов из США стабильно снижается — что, вероятно, связано с геополитическими и санкционными рисками.

Среди наиболее интересных для иностранных инвесторов секторов предсказуемо оказались сельское хозяйство (АПК), производство машин и оборудования, сектор производства мебели, деревянных изделий, керамики и стекла, а также химическая промышленность.

Отметим, что сельское хозяйство, производство мебели и химической продукции вошли в число наиболее успешных секторов по результатам 2020 г.

В то же время, неожиданно выглядит сокращение числа проектов в также весьма успешных в прошлом году секторах — фармацевтике, а также программном обеспечении и IT-услугах.

Представляет интерес региональное распределение ПИИ — фактически, на Москву и Московскую область приходится почти треть всех проектов (41 из 141), далее с большим отрывом идут Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Калужская и Новосибирская область.

По-видимому, для более активного привлечения ПИИ в Россию требуется уделять больше внимания развитию инфраструктуры в регионах», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, компания «EY» представила исследование о прямых иностранных инвестициях (ПИИ), в котором Россия заняла 11-е место в Европе по привлекательности для инвесторов.

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