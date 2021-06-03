Киев, , 15:55 — REGNUM Минобороны Украины инициировало испытания боеприпасов ВОГ-17В и ВОГ-17ИН для автоматического станкового гранатомета АГС-17. Об этом заявил министр обороны Андрей Таран, сообщила пресс-служба министерства.

По итогам испытаний может быть принято решение о производстве данного типа боеприпасов на украинских предприятиях.

«Мы стремимся добиться снижения критической зависимости от импортных боеприпасов. Это — элемент независимости нашего оборонно-промышленного комплекса и безопасности государства», — отметил Таран.

Как сообщили в пресс-службе, при производстве боеприпасов для гранатомётов будут использоваться «отдельные материалы производства химической промышленности одного из государств-членов НАТО».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на юге Украины прошли испытания 155-мм самоходной артиллерийской установки (САУ) «Богдан».

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