Москва, , 16:02 — REGNUM Рисков возникновения третьей волны COVID-19 летом или осенью 2021 года в России нет, считает доктор медицинских наук, иммунолог Владислав Жемчугов.

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«Рисков какой-либо волны или всплеска на лето и на осень по текущему коронавирусу, я считаю, нет», — сказал он РИА Новости.

При этом Жемчугов допустил, что могут быть небольшие колебания из-за «перемещения людей в рамках отпусков».

«Но процесс будет затухать с уменьшением количества выявленных зараженных при одинаковом количестве тестов», — подчеркнул иммунолог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе Петербургского международного экономического форума заявила, что в России темпы вакцинации набирают обороты.

По её словам, на сегодняшний день всё ещё необходимо соблюдать все санитарные требования, а если человек чувствует себя плохо, то «не нужно ходить в рабочий коллектив, не надо ставить под удар здоровье окружающих».

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