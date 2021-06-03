Екатеринбург, , 15:56 — REGNUM В Свердловской области выявили ещё 99 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Для сравнения, последние три дня в области фиксировали почти одно и тоже количество носителей коронавируса (2 июня 2021 года — 97 человек, 1 июня — 96, 31 мая — 95). Всего в регионе подтверждено 89 587 случаев заражения.

Вирус зафиксировали у жителей Екатеринбурга (45 человек), Алапаевска, Артинского городского округа, Асбеста, Березовского, Верхнего Тагила, Верхней Салды, Верхней Туры, Ивделя, Каменска-Уральского, Кировграда, Красноуфимского района, Красноуральска, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Ревды, Режа, Сухого Лога, Серова, а также Тавдинского и Талицкого городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области полностью привились от коронавируса почти 400 тыс. человек.

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