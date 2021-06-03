Кемерово, , 15:47 — REGNUM В Кузбассе прошёл очередной этап выдачи субсидий для мукомолов и пекарей. Об этом и сообщили в минсельхозе региона.

Напомним, решение о поддержке хлебопеков и мукомолов входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный правительством России по поручению президента.

«В рамках новой господдержки для кузбасских производителей муки и хлеба выделено 100 миллионов рублей, выплаты производятся ежемесячно по мере поступления заявок получателей. Прошёл второй этап выдачи средств — семь производителей получили в общей сложности 5,47 миллионов. Организации, которые получили компенсацию, должна зафиксировать цены на свою продукцию по условиям, описанным в постановлении», — уточнил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности области Андрей Ариткулов.

Отметим, что в 2021 году субсидии уже были выплачены на общую сумму более 25 млн рублей. Таким образом, в распоряженииКузбасса для будущих выплат остается ещё чуть менее 70 млн рублей.